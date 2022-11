FPF assina comunicado conjunto sobre os direitos laborais e humanos no Catar

Dez federações congratulam-se com "os progressos significativos por parte do Catar, nomeadamente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores migrantes."

A Federação Portuguesa de Futebol e outras nove federações europeias - Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Noruega, País de Gales, Países Baixos, Suécia e Suíça -, todas elas todas integrantes do Grupo de Trabalho da UEFA dedicado à defesa dos Direitos Humanos e Laborais, divulgaram um comunicado conjunto a propósito do Mundial do Catar.

Todas elas congratulam-se com "os progressos significativos por parte do Catar, nomeadamente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores migrantes, com o impacto das alterações legislativas demonstrado nos recentes relatórios da Organização Internacional do Trabalho."

"Congratulamo-nos com as garantias dadas pelo governo catari e pela FIFA sobre a segurança e inclusão de todos os adeptos que vão marcar presença no Mundial, incluindo os fãs LGBTQ+. Também reconhecemos que todos os países têm problemas e desafios e concordamos com a FIFA que a diversidade é uma força. No entanto, abraçar a diversidade e a tolerância significa também apoiar os direitos humanos", pode ainda ler-se.

"Os direitos humanos são universais e aplicam-se em todo o lado. Continuamos a apoiar o impulso de uma mudança positiva e progressiva e continuamos a defender um resultado conclusivo e a atualizar as duas questões principais que temos vindo a discutir com a FIFA há muito tempo. A FIFA tem-se comprometido repetidamente a dar respostas concretas sobre estas questões - o fundo de compensação para os trabalhadores migrantes e a criação de um centro de trabalhadores migrantes Doha - e continuaremos a insistir para que estas sejam entregues. Acreditamos no poder do futebol para dar mais contributos positivos e credíveis para uma mudança progressiva e sustentável no mundo", termina o documento.

O Mundial tem início no dia 20 de novembro e termina a 18 de dezembro.