Forlán antecipa Portugal-Uruguai: "Estão melhores que no Mundial anterior"

Antigo craque dos uruguaios deixou Portugal, contudo, fora dos favoritos

O Uruguai está no Grupo H, com Portugal, Coreia do Sul e Gana, e a antiga estrela dos charruas Diego Forlán acredita que a seleção sul-americana se conseguirá qualificar para a fase seguinte. Vê Portugal melhor que no Mundial da Rússia.

"Vejo bem o Uruguai. O grupo é equilibrado, mas nós somos sempre competitivos. O primeiro jogo será fulcral, sobretudo porque depois jogamos com Portugal que é melhor que no Mundial anterior", atirou Forlán.

Sobre a presença de Luis Suárez no que será o seu último Mundial, espera que isso seja um fator motivacional: "Motivação tem suficiente simplesmente com vestir a camisola do Uruguai. Vai querer fazer as coisas bem porque é a sua natureza."

Sobre os favoritos, deixou de fora Portugal: "Temos de ver a Espanha porque tem uma seleção jovem que joga muito bem. Mas estão a Argentina, o Brasil, o Uruguai, a Croácia e a Alemanha. São todas muito boas e podem ter possibilidades de ganhar o Mundial."