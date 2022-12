Declarações de Hugo Lloris, no final do encontro com a Argentina

Reação: "Fomos demasiado reativos na final. Quase parecia um combate de boxe, pancada a pancada. Lamento que tenhamos perdido a primeira parte. Não desistimos. Era preciso um vencedor, que se decidiu nos penáltis, o que é sempre cruel. Saímos sem nada. Já passou um mês de competição."

A oportunidade no 3-3: "Podíamos ter perdido 2-0, mas continuámos a acreditar que podíamos virar o jogo. Quando a sorte não quer nada connosco... nessa oportunidade, aos 120 minutos, que nos podia ter dado o 4-3."

Palavras ao vencido: "Devemos dar os parabéns aos argentinos, que fizeram um grande campeonato e uma grande final."

Sobre o futuro na seleção: "Não é o momento de responder a essas questões, responderei brevemente. É uma noite triste para todos os jogadores, para o "staff", para os adeptos, mesmo que tenhamos conquistado grandes coisas. Existe a dor de perder."