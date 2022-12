Foi decisivo para a passagem da França e aponta: "Uma final não se joga, ganha-se"

Declarações de Randal Kolo Muani, avançado da França, que venceu esta quarta-feira Marrocos (2-0), carimbando a passagem à final do Mundial'2022, onde vai defrontar a Argentina no domingo (15h00).

Final: "Teremos de ser nós próprios. Somos um grupo unido e penso que iremos conseguir ganhar".

Só um resultado é aceitável: "Eu ainda não me apercebi [do feito da França], é uma coisa de loucos. Espero que cheguemos muito longe [na final]. Uma final não se joga, ganha-se. Vamos abordar o jogo com desejo e determinação".

Marcou o segundo golo frente a Marrocos, matando o jogo: "Eu penso que ainda estou num sonho. Podemos estar orgulhosos de nós próprios. Fomos fortes defensivamente e conseguimos matar o jogo ao marcar o segundo golo".

