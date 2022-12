Foi assim a calorosa chegada de Messi a Rosario

Capitão da Argentina já chegou à sua cidade Natal, tal como Di María e Dybala

Lionel Messi já chegou a Rosario, a sua cidade natal, e à sua espera tinha uma legião de fãs.

Chegou em helicóptero e depois foi até casa em carro, e tendo ainda tempo (e paciência) para parar e dar autógrafos e tirar selfies com adeptos, após praticamente três dias sem descanso.

Quem também já está em Rosario é Di María e Dybala que, tal como Messi, vão passar o Natal em família.

Así lo recibieron hace minutos a Messi en su casa en Rosario. Una locura total. A donde sea que vaya, habrá miles de argentinos agradeciéndole.pic.twitter.com/XjY58XTjYS - Luciano García (@garcialuciano27) December 20, 2022

La llegada de Messi a su casa en Rosario: el capitán se detuvo a sacarse fotos a pesar del cansancio acumulado. pic.twitter.com/E9zWkwKrjR - TyC Sports (@TyCSports) December 20, 2022