Foden aponta à titularidade nos oitavos do Mundial: "Tenho tudo a meu favor"

Depois de ter marcado frente ao País de Gales (3-0), na última jornada do Grupo B do Mundial'2022, o jovem criativo do Manchester City pretende dar seguimento diante do Senegal, no domingo (19h00).

Phil Foden está em altas na Inglaterra, após ter marcado na vitória frente ao País de Gales (3-0), na última jornada do Grupo B do Mundial'2022, e apontou este sábado à titularidade no jogo com o Senegal, a contar para os oitavos de final.

"Estou desapontado por não ter começado mais jogos de início, mas faz parte do torneio. Sou um jogador de equipa e quando tiver oportunidades, vou aproveitá-las. Existe muita competição. [Bukayo] Saka tem estado bem e marcou no primeiro jogo [6-2 frente ao Irão] e [Marcus] Rashford marcou e também esteve bem diante do País de Gales", começou por destacar, em declarações à BBC.

"Toda a gente está a marcar e tem marcado uma posição, pelo que Gareth [Southgate] vai ter uma dor de cabeça quando escolher o onze para o próximo jogo. [Ter marcado ao País de Gales] foi um dos melhores sentimentos que tive na minha carreira até agora, foi um momento especial. Penso que tenho tudo a meu favor para ser titular no próximo jogo [com Senegal], mas vamos ver o que acontece", considerou o criativo do Manchester City, de 22 anos.

Gareth Southgate também prestou uma breves declarações à emissora britânica, alertando que o Senegal, campeão africano em título, será um adversário muito complicado para a seleção dos "três leões", acrescentando que a equipa tem treinado cobranças de grandes penalidades.

"Eles são muito bem organizados e têm bons jogadores individuais. São muito rápidos nas transições, nisso são parecidos aos EUA. Penso que será esse tipo de atletismo que vamos defrontar, sem dúvida. Penáltis? Temos procurado ter um equilíbrio em que não fazemos um drama desnecessário, mas ao mesmo tempo estamos preparados [para essa possibilidade]", assegurou.

A Inglaterra defronta o Senegal no domingo, às 19h00, em jogo dos oitavos de final do Mundial'2022.