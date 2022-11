Flick satisfeito com empate frente à Espanha: "Isto é apenas o primeiro passo"

Declarações de Hansi Flick, selecionador alemão, após o Espanha-Alemanha (1-1), partida relativa à segunda jornada do Grupo E do Mundial'2022.

Empate: "Sabíamos o que esperar, porque a Espanha é uma grande equipa. Talvez este resultado nos traga moral para o futuro. Eu gostei da mentalidade da equipa durante os 90 minutos, é isto que temos de fazer".

Jogo de cartaz: "Foi um jogo de alto nível e é isto que queremos ver da equipa. Isto é apenas o primeiro passo, agora queremos encontrar as melhores condições para nos qualificarmos diante da Costa Rica".

Jogo equilibrado: "Eu já tinha dito que a Espanha é uma grande equipa, com muitos jogadores jovens. Eles têm uma grande mistura e gosto do seu estilo de jogo, jogam muito bem. Eles começaram melhor e nós conseguimos recuperar. Sabíamos como defender bem contra a Espanha e enfrentámos esse nível com muita qualidade. É preciso progredir a partir de trás. O mais importante é que a mentalidade esteve correta, temos estado à altura nos duelos individuais".

Resultado justo? "Penso que sim, que o empate é justo. Vimos um jogo de alto nível. Todos os jogadores mostraram o seu talento. Penso que merecemos o empate, tivemos muita determinação e não é fácil defender contra uma equipa com tanta qualidade. Podíamos ter ganhado com Leroy [Sané]".

Costa Rica: "Têm uma grande mentalidade, porque recuperar de um 7-0 é incrível. Mereceram o golo que marcaram frente ao Japão".

Abraço a Luis Enrique, no fim do jogo: "Falámos muito na primeira vez que nos vimos no Catar. É genial falar com Luis Enrique, é um grande tipo. A Espanha tem uma filosofia de que gosto muito. Talvez no futuro conte o que lhe disse".