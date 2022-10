Figuras do desporto iraniano pedem a exclusão do país do Mundial do Catar

Alguns antigos futebolistas da seleção no grupo que enviou carta à FIFA a pedir para suspender a seleção orientada por Carlos Queiroz: "A FIFA tem de escolher um lado, é altura de tomar medidas"

Um grupo de atletas iranianos, entre os quais estão alguns antigos internacionais da equipa de futebol daquele país (são conhecidos os nomes dos já retirados Mehrdad Pooladi e Behshad Yavarzadeh), enviaram uma carta à FIFA - através de uma firma de advogados espanhola - a pedir "a suspensão" do Irão do Mundial do Catar "com efeitos imediatos".

"A brutalidade e o conflito do Irão em relação ao seu próprio povo chegaram a um ponto de inflexão, exigindo uma dissociação inequívoca e firme do Mundo do futebol e do desporto. A abstinência histórica da FIFA em relação a problemas políticos muitas vezes só foi tolerada quando essas situações não se metastatizam na esfera do futebol... O futebol, que deveria ser um lugar seguro para todos, não é um espaço seguro para mulheres ou mesmo homens. A FIFA tem de escolher um lado. A neutralidade para a FIFA não é uma opção, dado que a federação iraniana não foi neutral, mas sim mobilizou-se para enfatizar a opressão e a sistemática exclusão das mulheres do ecossistema do desporto. Jogadores da seleção como Hossein Mahini, Aref Gholami e os proeminentes Ali Karimi e Ali Daei, foram alvos de encarcelamento, assédio ou ameaças do governo. É altura de a FIFA tomar medidas; basta!", refere o comunicado.

O Irão está no grupo de Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales.