FIFPro lança serviço para proteger jogadores de mensagens de ódio

O Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais e a FIFA lançaram esta quarta-feira um serviço para proteger jogadores das seleções que vão competir no Mundial'2022, no Catar, que supervisiona e denuncia mensagens de ódio e assédio nas redes sociais.

Segundo comunicado da FIFA, o serviço, denominado SMPS, estará à disposição de todos os futebolistas de cada uma das 32 seleções participantes, entre elas Portugal, tendo o objetivo de minimizar a visibilidade de termos que incitem ao ódio, para os proteger e aos seus fãs.

Na prática, o serviço permite detetar comentários nocivos, denunciá-los nas respetivas plataformas, além das autoridades, além de tentar ocultá-los para os demais, incluindo as vítimas.

Segundo o presidente da FIFPro, David Aganzo, é responsabilidade das instituições que regem o futebol "proteger os jogadores e outros grupos afetados por estes abusos, que enfrentam cada vez mais no local de trabalho e no que está em seu redor".

"Este tipo de abuso tem um impacto profundo nas suas personalidades, famílias, rendimento, bem-estar geral e saúde mental. Esperamos que este serviço seja um ponto de partida para ajudar a defender os futebolistas de mensagens abusivas, que as empresas de redes sociais se juntem a nós e nos apoiem para abordar este problema durante o Mundial", acrescentou.

O comunicado nota o apoio do brasileiro Willian, que joga no Fulham, clube inglês treinado pelo português marco Silva, que lembrou como o assédio que recebeu, bem como a família, o obrigou a sair de novo do Brasil para voltar a Londres.

"Sofri muito e a minha família também. Toda a gente nos atacou nas redes sociais, às minhas filhas. Agora, estou a apoiar a FIFA para ver se conseguem parar este tipo de coisas", declarou.

Este sistema segue-se a dois relatórios conjuntos destas entidades, publicados em junho de 2022, que notam o aumento de publicações com mensagens abusivas ou incitadoras de ódio e violência, direcionada a futebolistas durante competições internacionais.

O Mundial'2022 começa no domingo, no Catar, e decorre até 18 de dezembro.