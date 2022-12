FIFA rejeita reclamação da França pelo golo anulado contra a Tunísia

Comissão de disciplina da FIFA rejeitou o pedido gaulês. A França tem dez dias para apresentar recurso

A Comissão de Disciplina da FIFA rejeitou a reclamação da federação francesa para reverter a anulação do golo de Griezmann contra a Tunísia, na última jornada da fase de grupos, sem dar qualquer explicação ou justificação para a decisão.

Recorde-se que Griezmann marcou já no fim dos descontos da segunda parte e depois a bola saiu ao meio campo e o árbitro Matthew Conger deu a partida por terminada de imediato, com o resultado em 1-1. Segundos depois o árbitro foi chamado pelo VAR e foi analisar o lance do golo, acabando por retomar a partida e anular o tento, pelo que o resultado oficial ficou 1-0 para a Tunísia.

Agora, a França tem dez dias para interpor recurso.