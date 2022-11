FIFA questiona fãs sobre vencedor de corrida de 100 metros com Ronaldo na lista

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Numa lista de nove jogadores, adeptos escolhem maioritariamente Bale ou Mbappé

Nas suas publicações de promoção do Mundial do Catar, a FIFA questionou os adeptos sobre quem venceria uma corrida de cem metros, entre uma lista de nove jogadores estando eles no seu auge.

Kylian Mbappé, Erling Haaland, Arjen Robben, Gareth Bale, Alphonso Davies, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Thierry Henry e Samuel Eto'o são os nomes colocados a votação.

Segundo a maioria das respostas nas redes sociais, Bale e Mbappé são os preferidos do público.