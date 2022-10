FIFA lança ultimato à Tunísia e ameaça exclusão do Mundial do Catar

Organização que rege o futebol mundial alerta para as influências do governo do país

A Tunísia pode estar em risco de falhar o próximo Mundial, no Catar. Quem avisa o país desse perigo é a própria FIFA, que lançou mesmo um ultimato.

De acordo com a organização que rege o futebol mundial, todas as federações dos países devem poder fazer o seu trabalho de forma independente. Algo que, de acordo com a FIFA, não acontece com a Tunísia, depois do ministro da juventude ter ameaçado dissolver os escritórios da federação.

A FIFA lembra que as federações estão "legalmente obrigadas a conduzir os seus assuntos de forma independente e sem influência indevida de terceiros".

Um eventual castigo deixaria a Tunísia, que está apurada para o Mundial do Catar e preparada para defrontar França, Dinamarca e Austrália, impedida de jogar competições internacionais.