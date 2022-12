Chef turco fez o que não podia e gerou indignação internacionalmente

A FIFA abriu uma investigação por causa do comportamento do chef turco Nusret Gokce, conhecido como Salt Bae, na final do Mundial do Catar. Após a Argentina conquistar o título mundial, Salt Bae acedeu ao relvado, incomodou os jogadores com persistência e tocou e agarrou a taça, algo que apenas é permitido, pelas regras que datam de 1974, aos vencedores ou a chefes de estado.

O conhecido chef de estrelas, que tem um steakhouse no Catar onde o presidente da FIFA, Gianni Infantino, comeu recentemente, tinha um passe VVIP (alegadamente dado por Infantino), mas excedeu-se no seu comportamento... tal como em 2014 aconteceu com a cantora norte-americana Rihanna, que também segurou a taça após a Alemanha se sagrar campeã do mundo.

"Após visionamento de imagens, a FIFA está a tentar perceber como é que alguns indivíduos conseguiram acesso indevido ao relvado depois da cerimónia de encerramento no Estádio Lusail a 18 de dezembro. Vão ser tomadas medidas apropriadas internamente", comunicou hoje a FIFA, dias depois de o escândalo rebentar.

