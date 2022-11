FIFA garante que adeptos podem levar o arco-íris aos estádios

Nancy Faeser, ministra do interior da Alemanha, usou a braçadeira "One Love" no Catar

Segundo o The Independent, a FIFA assegurou que os adeptos não serão expulsos dos recintos

De acordo com informação recolhida pelo The Independent junto da FIFA, os adeptos que entrarem nos estádios com o arco-íris de apoia à comunidade LGBT, não serão expulsos dos recintos.

Já houve várias políticos de alguns países a aparecerem nas bancadas com a braçadeira "One Love", e agora a FIFA terá dado a garantia às federações, perante a preocupação com manifestações dos adeptos.

Proibidos continuam a braçadeira "One Love" e a inscrição que a Bélgica tinha no seu equipamento secundário.