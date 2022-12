FIFA explica golo que deu a vitória ao Japão diante da Espanha

Segundo golo do Japão no triunfo sobre a Espanha (2-1) foi alvo de muita contestação.

O Japão venceu na quinta-feira a Espanha, por 2-1, apurando-se para os oitavos de final do Mundial no primeiro lugar do grupo E. O golo que deu o triunfo, no entanto, foi alvo de muita contestação, uma vez que algumas imagens do lance parecem mostrar que a bola saiu das quatro linhas.

Esta sexta-feira, a FIFA explicou o golo, dizendo que a bola não saiu.

"Outas câmaras podem oferecer imagens enganosas, mas, segundo as provas disponíveis, a bola não estava fora", pode ler-se num vídeo divulgado pelo organismo que rege o futebol mundial.