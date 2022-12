FIFA apresenta nova bola para os últimos jogos do Mundial: veja a Al Hilm

Novo esférico será usado nas duas meias-finais e, claro, na final

Os últimos jogos do Mundial terão direito a uma nova bola. A Al Hilm (o sonho) já foi apresentada pela FIFA.

O novo esférico sucede à Al Rihla (a travessia) e terá as mesmas capacidades tecnológicas do que a antecessora, sendo uma ajuda para os árbitros, no Catar.