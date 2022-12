FIFA abre processos disciplinares a Argentina e Países Baixos

Organismo que rege o futebol mundial emitiu um comunicado.

A FIFA abriu processos disciplinares a Argentina e Países Baixos, na sequência de incidentes no decorrer do encontro entre ambas as seleções nos quartos de final do Mundial, que terminou com o triunfo da seleção albiceleste apenas nos penáltis.

A equipa liderada por Lionel Scaloni é acusada de ter infringido os códigos 12 - "conduta indevida de jogadores e dirigentes" - e 16 - "ordem de segurança dos jogos" - do código disciplinar da FIFA. Já a formação neerlandesa terá violado apenas o artigo número 12.

De recordar que o jogo, bem como o final dele, ficou marcado por vários momentos de tensão.

Leia também Mundial 2022 Messi para Weghorst: "Para onde estás a olhar, parvo? Vai embora" Capitão da Argentina estava irritado na entrevista rápida no final da partida e atirou-se a um jogador neerlandês: "Para onde estás a olhar, parvo? Vai embora". Foi após o triunfo da Argentina sobre os Países Baixos nos quartos de final do mundial do Catar. Mais tarde, segundo averiguou o jornal Olé, o jogador em questão alvo da ira de Messi era Weghorst