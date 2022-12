Ficou "topless" na final do Mundial'2022 e revela: "Fugi do Catar e estou refugiada..."

Adeptas que mostraram o peito após a vitória da Argentina tiveram de fugir do Catar para escapar à prisão.

As duas adeptas que ficaram "topless" enquanto festejavam a conquista da Argentina do Mundial'2022 explicaram que tiveram de fugir do Catar para escaparem à prisão.

Uma das adeptas ficou imediatamente viral após ter revelado o peito nas bancadas do estádio Lusail, com a imprensa britânica a avançar que teria sido "escortada" para fora do recinto e que corria sério risco de prisão.

No entanto, a própria adepta revelou esta terça-feira, por via da conta pessoal de Instagram, que conseguiu sair do Catar, encontrando-se dentro do território da União Europeia e fora do alcance das autoridades daquele país.

A amiga que a acompanhou na decisão também se encontra a salvo, tendo garantido nas redes sociais que também está em solo europeu.