Festejos de Emiliano Martínez sem perdão: "O homem mais odiado"

Adil Rami, campeão mundial em 2018 e ex-jogador do Boavista, não poupa o guarda-redes argentino.

Emiliano Martínez, definitivamente, tornou-se uma espécie de jogador detestado pelos franceses na sequência da final do Mundial do Catar, ganho pela Argentina na grandes penalidades. O guardião da seleção sul-americana começou por dar nas vistas com um gesto obsceno, pediu um minuto de silêncio por Mbappé na festa no balneário e, já em Buenos Aires, apareceu na festa com um boneco onde surgiu a cara do avançado francês, autor de três golos no decisivo jogo.

Adil Rami, campeão mundial pela França em 2018 e ex-jogador do Boavista, não poupou o guardião do Aston Villa nas redes sociais. "O maior filho da p*** do mundo do futebol. O homem mais odiado", publicou.

Rami, atualmente ao serviço do Troyes, de França, publicou uma outra imagem na qual considera que Bounou, de Marrocos, foi o verdadeiro Luva de Ouro [melhor guarda-redes do Mundial] e acrescentou uma imagem de Mbappé, comentando que os argentinos ficaram traumatizados com o jogador do PSG, por celebrarem mais a vitória sobre Mbappé do que propriamente a conquista do Mundial.

Curiosamente, uma das primeiras grandes imagens após a final foi Emiliano Martínez a consolar Mbappé, com Emmanuel Macron, Presidente francês, por perto. Nada fazia adivinhar o que se seguiu.