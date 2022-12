Festejos da Argentina originam carta da federação francesa: "Foram longe demais"

Noel Le Graet não deixa passar em claro aquilo que diz ser um "comportamento antidesportivo".

O presidente da Federação Francesa de Futebol enviou uma carta ao seu homólogo argentino devido ao "comportamento antidesportivo" dos jogadores da albiceleste após o triunfo na final do Mundial'2022 sobre os gauleses, no Catar.

"Escrevi uma carta ao presidente da federação argentina devido ao comportamento antidesportivo dos jogadores. Foram excessos anormais no contexto de uma competição desportiva. Foi um comportamento difícil de perceber e aceitar. Foram longe demais. Sobretudo com Mbappé", disse Noel Le Graet, em declarações ao jornal Ouest-France.

Após triunfo na final do último domingo (3-3 após prolongamento, 4-2 nas grandes penalidades), jogadores como, por exemplo, o guarda-redes Emiliano Martínez festejaram a conquista do Campeonato do Mundo, tanto no relvado como nos balneários, com gestos e insultos em direção dos franceses, com Mbappé a ser o alvo preferido. "Mesmo atacado dessa forma, a atitude de Mbappé foi exemplar", destacou o dirigente gaulês.

Antes, nos quartos de final, os Países Baixos também se queixaram da atitude dos jogadores da Argentina, com comportamento antidesportivos na altura dos festejos do apuramento.