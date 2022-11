Festejo de Rashford teve um motivo especial: "Perdi um amigo há uns dias"

Declarações de Marcus Rashford, avançado inglês, após o País de Gales-Inglaterra (0-3), partida relativa à terceira jornada do Grupo B do Mundial'2022.

Vitória: "É um grande sentimento. Ficámos um pouco desapontados depois do resultado contra os Estados Unidos [0-0], pensávamos que podíamos ter jogado muito melhor e que era importante ter uma boa exibição no jogo seguinte. Defendemos de forma brilhante na primeira parte e depois foi uma questão de matar o jogo o mais rápido possível e aproveitar as oportunidades que surgissem".

Golo de livre: "Eu tentei marcar [de livre] na primeira parte, mas estava em melhor posição no segundo. Tentei manter-me calmo e executar o que faço nos treinos".

O que o selecionador disse ao intervalo? "Disse que jogámos bem mas que precisávamos de mais remates à baliza, penso que só tínhamos feito dois ou três. Tentámos incomodar mais o guarda-redes e ficar em situações perigosas, o que acho que já tínhamos feito na primeira parte. Na segunda, não desperdiçámos as que tivemos".

Apuramento e primeiro lugar no grupo: "É por estes momentos que eu jogo futebol, são os melhores. Estou feliz pela passagem, temos ambições massivas e penso que podemos jogar ainda melhor do que hoje".

Apontou para o céu no festejo dos golos: "Perdi um amigo há uns dias. Ele travou uma longa batalha contra o cancro e fiquei contente por ter marcado por ele. Ele era um grande fã meu e um grande amigo que entrou na minha vida".