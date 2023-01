"Festejei na cara do Mbappé, porque ele tratou muito mal o Enzo Fernández"

Romero, defesa-central da Argentina e do Tottenham, recorda um episódio particular durante a final do Mundial'2022: quando festejou o 3-2 frente a Mbappé.

Quando Lionel Messi fez o 3-2 diante da França, na final do Mundial'2022, Cristian Romero festejou o golo, de forma efusiva, na cara de Kylian Mbappé e o momento deu que falar. Agora, o defesa-central do Tottenham explica que teve aquela atitude porque o avançado francês tratou mal o médio argentino Enzo Fernández.

"No fim, os argentinos é que são os maus. O que me deixou chateado foi que, a certa altura, quando o Enzo Fernández foi falar com o Mbappé, o Mbappé tratou-o muito mal. Aquilo irritou-me e, no golo do Messi (o segundo), festejei na cara do Mbappé devido a essa situação anterior. São coisas que acontecem no momento. E é uma linda recordação, embora não seja um exemplo", apontou o internacional argentino, em declarações à D Sports Radio.

Recorde o episódio:

Após um empate 3-3 no tempo regulamentar, a Argentina venceu a França nos penáltis e conquistou o Campeonato do Mundo.