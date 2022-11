Festa do Senegal, relativa tristeza de Idrissa Gueye: "Estraga um pouco a festa"

Declarações do médio senegalês Idrissa Gueye após o encontro Equador-Senegal (1-2), da terceira jornada do Grupo A do Mundial de futebol de 2022, disputado hoje, em Doha:

A qualificação: "É um dia histórico, é a segunda vez que o Senegal passa a fase de grupos [tinha-o conseguido em 2002]. Não estabelecemos limites. Sabemos que podemos elevar o nosso nível de jogo. É verdade que os primeiros jogos foram difíceis, mas, quando é preciso dizer presente nestes grandes jogos, sei que posso contar com o nosso coletivo, os jogadores que estão no banco, os que começam de início."

Amarelo a mais: "Se jogarmos como hoje, podemos esperar alguma coisa desta competição. [Viu o segundo amarelo no Mundial'2022] Estou muito desapontado, mas, por outro lado, contente pela equipa. É verdade que estraga um pouco a festa, mas espero que os meus companheiros de equipa façam o seu trabalho".