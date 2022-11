Federações dos diferentes países foram ameaçadas pela FIFA com "sanções ilimitadas"

No caso de utilizarem a braçadeira "OneLove" durante os jogos do Mundial do Catar.

A FIFA ameaçou as diferentes federações que estão a disputar o Campeonato do Mundo do Catar com "sanções ilimitadas" se decidissem avançar com a ideia de utilizarem a braçadeira multicolor da iniciativa "OneLove", que visava realçar as injustiças, especialmente as relacionadas com o movimento LGBT+.

De acordo com Mark Bullingham, chefe executivo da FA inglesa, as ameaças da FIFA foram para além da esfera financeira e desportiva, com a possibilidade dos jogadores com a braçadeira serem advertidos. "Eles iam tomar medidas disciplinares contra qualquer jogador que usasse a braçadeira", afirmou.

"Tivemos várias reuniões com a FIFA e, no passado sábado (dia 19), antes do jogo, pensámos que tínhamos chegado a um ponto em que as iríamos usar. Não tínhamos autorização, mas aceitaríamos a multa", revelou.

"No entanto, no dia do encontro, foi-nos dado um aviso prévio, duas horas antes do início do desafio. Fomos colocados num cenário em que, no mínimo, aqueles que usassem a braçadeira seriam advertidos e enfrentariam sanções disciplinares", concluiu o funcionário inglês.

Recorde-se que várias seleções europeias, onde se inclui a Inglaterra, foram proibidas de usar a braçadeira "OneLove" pela FIFA, que impôs o uso da sua braçadeira oficial antidiscriminação. Ainda assim, a FA insistiu no seu apoio ao movimento LGBT+ e, antes do duelo com os Estados Unidos, iluminou o arco do Estádio de Wembley, em Londres, como sinal de protesto contra a decisão do organismo que tutela o futebol mundial.