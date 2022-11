Federação do Gana desmente jornalista e garante que tem equipamentos no Catar

Marc Leonel Chouamo havia noticiado que a seleção ganesa se havia esquecido dos equipamentos no país.

Prosper Harrison Addo, secretário-geral da Associação de Futebol do Gana, desmentiu esta terça-feira Marc Leonel Chouamo, jornalista que havia informado que a seleção ganesa se havia esquecido dos equipamentos para o Mundial'2022 no seu país.

"Por favor, os Black Stars não têm nenhum problema com os equipamentos. A Puma enviou os equipamentos, incluindo as camisolas de jogo, diretamente para Doha [Catar], conforme planeado. A equipa está a usar alguns desses equipamentos no centro de treinos. Continuo a pedir que permitamos que a equipa se foque no objetivo", esclareceu o membro do organismo ganês no Twitter.

"Incrível! A comitiva do Gana esqueceu as camisolas da seleção no país. Os equipamentos serão transportados para o Catar pelos correios, mas a federação teme não tê-los a tempo do primeiro jogo, devido à lentidão dos correios ganeses", havia escrito o jornalista, Marc Leonel Chouamo.