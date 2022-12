Na Argentina todos acreditam que o ansiado título não vai fugir. E não é só pela qualidade de La Pulga.

Ainda antes de começar o Campeonato do Mundo do Catar, a Argentina já era apontada como uma das maiores, se não mesmo a maior, favorita a vencer o torneio. Contudo, uma derrota logo a abrir o torneio, diante da Arábia Saudita, fez esfriar os ânimos e colocou um ponto final numa invencibilidade que estava a um jogo do recorde mundial da Itália.