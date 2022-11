Fatawu vai defrontar Portugal no Mundial: "Jogar contra Ronaldo é um sonho"

Extremo ganês do Sporting também mostrou entusiasmo por defrontar os colega de equipa Manuel Ugarte e Sebastián Coates.

Fatawu Issahaku, jovem extremo ganês do Sporting, vai ser adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial de 2022 e, em declarações aos meios leoninos, admitiu que vai cumprir um "sonho" logo na primeira jornada da fase de grupos, quando defrontar Cristiano Ronaldo.

"Vai ser um grande jogo. Poder jogar contra Cristiano Ronaldo é um sonho, vi-o jogar tantas vezes e foi sempre uma inspiração para mim. Vai ser um momento maravilhoso", garantiu o extremo, de 18 anos.

Fatawu mostrou-se também entusiasmado para defrontar os colegas de equipa Manuel Ugarte e Sebastián Coates, que representam o Uruguai.

"Vai ser espetacular poder enfrentar colegas de equipa pelas nossas respetivas seleções e acho que vai ser uma grande experiência para todos. Às vezes falamos sobre isso e cada um acredita na qualidade da sua seleção. Todos querem ganhar os seus jogos", salientou.

O Gana está incluído no grupo H do Mundial de 2022, juntamente com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. A seleção africana vai defrontar a Seleção Nacional daqui a exatamente uma semana, no dia 24 (16h00), seguindo-se confrontos com a congénere asiática no dia 28 (13h00) e com a "Celeste" no dia 2 de novembro (15h00).

Leia também Sporting "Concordo em absoluto com o que Varandas disse. O Benfica é o protegido de uma nação" Soares Franco, Carlos Severino e Bernardes Dinis concordam com a intenção de Varandas renovar com o treinador. A O JOGO, o trio de ilustres considera que as palavras de Frederico Varandas em relação ao Benfica não aumentam a crispação e que as críticas à Juve Leo são em linha com as últimas intervenções.