Fatawu, extremo do Sporting, entre os 55 pré convocados do Gana para o Mundial

Jogador dos leões mereceu um primeiro voto de confiança de Otto Addo. Adversário de Portugal ainda tem dezenas de jogadores para riscar até à lista final

Abdul Fatawu, extremo do Sporting, é um dos 55 nomes pré convocados por Otto Addo, selecionador do Gana, para o Campeonato do Mundo do Catar.

O extremo, que conta já com 13 internacionalizações e um golo, sonha ainda estar na lista final, depois de ter participado na última CAN.

Callum Hudson-Odoi, já internacional A por Inglaterra, não vai ao Mundial com as novas cores. O processo de mudança ainda não está concluído.

