Expulso no final do Gana-Coreia, Paulo Bento falha reencontro com Portugal

Paulo Bento não vai estar no banco na última jornada, diante de Portugal. O português foi expulso no final do Coreia do Sul-Gana, que terminou com derrota dos asiáticos, por 2-3.

Descontente com o facto de Anthony Taylor terminar a partida antes de um canto favorável aos asiáticos, o técnico português foi particularmente crítico na direção do juiz, recebendo cartão vermelho.

Apesar da derrota, a Coreia do Sul partirá sempre para a última jornada com opções de qualificação, independentemente do resultado do Portugal-Uruguai, a realizar ainda nesta segunda-feira.