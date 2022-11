"Expulsão? Faltou bom senso ao senhor que veio da Premier League", diz Paulo Bento

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, deu uma conferência de imprensa esta terça-feira e pediu desculpa pela expulsão no final do jogo contra o Gana. Também abordou o próximo desafio, diante de Portugal.

Expulsão por protestos com a arbitragem no final do jogo com o Gana: "Em primeiro lugar quero pedir desculpa aos meus jogadores. Por mais razão que continuo a pensar que me assista a reação não foi boa. Sou humano. Não sou insensível. Normalmente julgo ser uma pessoa de bom senso e creio que esse bom senso faltou ao senhor que veio da Premier League. Faltou-lhe respeito por um esforço tremendo que estávamos a fazer e que, do meu ponto de vista, demonstrou incoerência por aquilo que fez na primeira parte e pelo que não fez na segunda. O que fez na primeira está correto, o que não fez, e devia ter feito, na segunda foi incorreto. Acabo como comecei. A pedir desculpa, em especial aos meus jogadores porque não foi um bom exemplo."

Não vai estar no derradeiro jogo da fase de grupos: "Em relação à situação da ausência no banco, creio que vai ser evidente. Não é a melhor situação e tenho de assumir essa responsabilidade por inteiro. Não sendo a melhor situação não será por isso que deixaremos de fazer o que temos de fazer. Todos os que estão na minha equipa técnica estão identificados com aquilo que têm de fazer e têm completa autonomia para tomar decisões durante o jogo. O que será determinante, e isso vamos ter tempo para o fazer, é preparar o jogo e recuperar os jogadores. Temos de jogar no máximo das nossas capacidades naquilo que é o nosso limite. A capacidade de nos organizarmos é o que nos tem levado a deixar uma boa imagem."

Alterações no onze titular em vista: "Faremos o que temos em mente neste momento e logo veremos o que será possível. O mais provável são algumas alterações no onze. Pensamos no que podemos fazer, mas também nas questões do nosso adversário. Vamos tentar explorar fraquezas de Portugal. Temos alguns problemas para resolver e decisões para tomar"

Baixas: "São duas questões que referi anteriormente. Situações que temos de resolver neste período curto entre jogos. O Min-Jae chegou após uma densidade competitiva enorme: seis jogos na Champions e só falhou um jogo na liga italiana. Teve, depois, uma capacidade de sacrifício e mental tremenda, um desejo enorme de ajudar após a lesão sofrida com o Uruguai. Aguentou até onde podia. E o caso do Hee-Chan, que é distinto. Chegou lesionado do clube e que, infelizmente para nós, correu um risco tremendo após ter sentido algumas queixas no jogo de 6 de outubro para a Premier League e de jogar no dia 10 de outubro para a Taça da Liga. Agravou o problema que tinha sofrido e quando tentámos colocá-lo a treinar, mesmo de forma condicionada, voltou a ter queixas. Veremos que tipo de opção tomaremos em relação aos dois jogadores."

Desempenho de Kang In-lee: "Nós observámos os jogadores durante muito tempo. Em relação ao Kang In-lee nunca tivemos dúvidas do seu talento e chegou a ser convocado quando não jogava no Valência. Pela sua forma de jogar teríamos de ir decidindo o que pretendíamos dele. Aquilo que fomos constatando, pelo que tem feito no clube e pelo que tem trabalhado connosco, permitiu-nos utilizá-lo nas segundas partes, onde revelou capacidade para desempenhar duas funções diferentes. Estamos felizes com isso, porque o jogador entendeu o que pretendíamos. Fomos ao encontro do bom momento do jogador."

Duelo com Portugal: "Para ganharmos a uma seleção como Portugal teremos de fazer muitas coisas bem. No jogo de ontem, fazendo muitas coisas bem, não foi suficiente. O futebol não nos dá o que merecemos em certos momentos. Temos de entender isso e reagir. Contra Portugal há que tentar continuar a fazer muitas coisas bem, a jogar nos limites das nossas capacidade e temos de diminuir os erros que cometemos. Falando dos três golos que sofremos parece-me que foi no segundo golo que cometemos erros maiores. Nos outros houve alguma infelicidade, até pela forma como a bola tocou na mão do jogador do Gana e eles tiraram partido desse momento para fazerem golo. Teremos que estar a um nível extremamente elevado para competir com uma equipa já apurada, que tem uma qualidade individual tremenda em quantidade. Quando Fernando Santos mexe a equipa não se ressente. Será um jogo extremamente complicado."

Resultados no Mundial'2022: "Disse-lhes no início que não os julgaria pelos resultados. Era demasiado pobre da minha parte julgar um grupo de trabalho pelos resultados alcançados na fase final de um Mundial, depois de um processo tão longo onde alcançámos objetivos e resultados e onde, mais importante que tudo, se alcançou um processo. Houve dificuldades porque vai contra o gosto e o estilo que as pessoas entendem que devia existir na seleção. Conseguimos, todos juntos, convencer que era possível jogar de outra maneira em grandes momentos e tentaremos fazer isso no último jogo. Vamos correr riscos. O contexto não é fácil, vamos até ao último minuto tentar esgotar as nossas possibilidades para alcançar algo mais."