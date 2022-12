Exibições no Mundial'2022 convenceram: Bayern entra na corrida por Livakovic

De acordo com o jornal Marca, o campeão alemão está em busca de um substituto para Manuel Neuer, que fraturou a perna num acidente de esqui e vai falhar o resto da presente temporada.

O jornal Marca avança esta segunda-feira que o Bayern está interessado em contratar Dominik Livakovic, guarda-redes da Croácia que tem sido um dos principais destaques do Mundial'2022.

Após ter sido determinante nos oitavos e quartos de final, eliminando o Japão e o Brasil no desempate por grandes penalidades (2-1) e tendo em conta que Manuel Neuer fraturou a perna num acidente de esqui e vai falhar o resto da presente época, o campeão alemão está de olho no guardião, de 27 anos.

Visto como uma boa solução a curto e médio prazo, Livakovic tem contrato com os compatriotas do Dínamo de Zagreb até 2024 - único clube que representou em toda a carreira - e está avaliado em cerca de oito milhões de euros pelo site Transfermarkt.

Ainda assim, espera-se que o clube croata peça o dobro do valor, devido aos elogios que o guardião tem merecido pelas boas exibições ao longo do Mundial'2022, no qual a Croácia vai defrontar a Argentina nas meias-finais, na terça-feira (19h00).