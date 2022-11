Ex-FC Porto e Neymar estarão fora da fase de grupos do Mundial

Danilo não recuperará a tempo dos jogos do Brasil com Suíça e Camarões.

Danilo, internacional brasileiro e antigo jogador do FC Porto, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e estará fora da fase de grupos do Mundial do Catar, de acordo com a repórter Monique Danello, da TNT Sports Brasil.

Segundo as mesmas informações, o lateral da Juventus não recuperará a tempo dos duelos do Brasil frente a Suíça e Camarões, regressando apenas nos oitavos de final, caso a seleção canarinha garanta o apuramento para a próxima fase.

Também Neymar, que saiu lesionado do embate com a Sérvia com o tornozelo em muito mau estado, também deverá estar fora da fase de grupos. Neste caso, a informação foi avançada pelo Globoesporte.