Eustáquio e Steven Vitória nos convocados do Canadá para o Catar

Médio do FC Porto e defesa do Chaves vão estar no Mundial'2022

Stephen Eustáquio viu confirmada este domingo a presença do Mundial de 2022, sendo de destacar a presença também de Steven Vitória entre os convocados do Canadá.

Convocados

Guarda-redes: Milan Borjan, James Pantemis e Dayne St. Clair



Defesas: Sam Adekugbe, Derek Cornelius, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Vitoria e Joel Waterman



Médios: Atiba Hutchinson, Stephen Eustáquio, Liam Fraser, Mark-Anthony Kaye, Ismail Kone, Jonathan Osorio, Samuel Piette e David Wotherspoon



Avançados: Tajon Buchanan, Lucas Cavallini, Jonathan David, Alphonso Davies, Junior Hoilett, Cyle Larin, Liam Miller e Ike Ugbo