Eustáquio e Steven Vitória foram titulares na derrota do Canadá com a Bélgica

A Bélgica bateu o Canadá por 1-0, com um golo de Batshuayi.

A Bélgica venceu o Canadá por 1-0, esta quarta-feira, num jogo relativo à primeira jornada da fase de grupos do Mundial'2022. O único golo do encontro foi apontado por Batshuayi, aos 44 minutos.​​​​​

Nota também para um penálti defendido por Courtois aos 11 minutos, a evitar o golo de Alphonso Davies.

No lado do Canadá, Eustáquio, médio do FC Porto, e Steven Vitória, defesa-central do Chaves, foram titulares. O portista saiu aos 81 minutos; O ex-Benfica Vertonghen cumrpiu todos os minutos pelos red devils.

A Bélgica lidera o Grupo F, com três pontos, seguida de Croácia e Marrocos, com um, e Canadá, com zero.