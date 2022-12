"Eu sonhava ser selecionador da Croácia, mas isto era impossível de imaginar"

Declarações de ​​​​​​​Zlatko Dalic, selecionador da Croácia, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Argentina, na terça-feira (19h00), relativo às meias-finais do Mundial'2022.

Lionel Messi: "Ele está num grande momento de forma e está incluído no ambiente de uma equipa fantástica. A Argentina é muito boa, sabemos que estão sob muita pressão e que vão ter o apoio de muita gente. Isso é uma vantagem, mas nós vamos desfrutar deste momento, não vamos reclamar sobre nada".

Marrocos: "Toda a gente tem o direito de sonhar. Nós, há quatro anos, tornámos o sonho numa realidade. Temos sido um exemplo e somos uma nação movida pelo orgulho. Marrocos segue esse caminho e já eliminou equipas muito poderosas. O nosso sonho continua. Eu sonhava ser selecionador da Croácia [quando era criança], mas algo como isto era impossível de imaginar".

Parecenças entre ambas as equipas: "Somos duas equipas que sentem muita emoção quando representam o seu país. A paixão argentina é parecida à croata, ainda que sejamos menos. O futebol tem emoções positivas e negativas, porque só um dos 32 países pode ganhar. A atmosfera será extraordinária. Espero que no final sejam os croatas a festejarem. Se não se desfruta do futebol, o nosso trabalho deixa de valer a pena".