"Estivemos quase perdidos e pensavam que estávamos mortos"

Declarações de Luka Modric, jogador croata, após eliminar o Brasil (1-1 no prolongamento e 4-2 nos penáltis) nos quartos de final do Mundial do Catar

Feito: "Ninguém acreditava que podíamos ir tão longe. Nós sempre tivemos fé e confiança. Temos uma equipa muito boa, com jovens com enorme qualidade. Todos nós ficamos muito alegres com esta vitória e também aumentou a nossa confiança."

Análise ao jogo: "Estivemos quase perdidos quando sofremos o golo e acredito que todos pensavam que já estávamos mortos. Só que mostrámos uma vez mais que nunca nos rendemos e que a nossa fé é enorme. No final, na marcação dos penáltis, estávamos confiantes. Quando começas a marcar e eles a falhar, ficas ainda mais confiante."

Exibição de Livakovic: "Esteve outra vez impressionante, mas não apenas nos penáltis. Durante todo o jogo, onde fez duas ou três excelentes defesas. É um grande guarda-redes. Estou feliz por ele. Agora, temos de descansar, porque vamos ter outro jogo duro nas meias-finais."