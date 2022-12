Este é dia que vai imortalizar e levar à criação de Igrejas Messinianas

BRINCA NA AREIA >> É este dia que o vai imortalizar e levar à criação de Igrejas Messinianas ao lado das Maradonianas. Nos próximos dias vamos ver coisas extraordinárias na Argentina

Argentina 3(4)-(2)3 França

A final de uma geração. Dois monstros do futebol pegados e a irem até ao limite pelo maior dos troféus. Qualquer um deles era digno e merecedor de o erguer, mas, na verdade, não podia ter existido melhor desfecho do que este.

É o capítulo final de uma série que, semana a semana, nos encanta desde 2004. Há outro Deus na Argentina, o país que tem o monopólio da fé com Maradona e (agora) Messi, passando por Jorge Mario Bertoglio, o Chico.

As centenas e centenas de golos que marcou ou as maravilhosas jogadas que ficaram na nossa retina já lhe conferiam o direito de comer na mesa dos crescidos. Mas, quando formos velhos, e explicarmos Messi a quem ainda está por vir vamos mostrar o resumo deste jogo e as fotografias e murais com a imagem do 10 a levantar a Taça.

É este dia que o vai imortalizar e levar à criação de Igrejas Messinianas ao lado das Maradonianas. Nos próximos dias vamos ver coisas extraordinárias na Argentina. Desde o bater no peito dos malucos das superstições aos que vão encher a campa de Maradona de flores pelo "sacrIfÍcio" que fez para a Albiceleste voltar a ser campeão. Vivemos História, minha gente. Aproveitemos o momento.