"Estamos fora por causa do penálti com Portugal. A FIFA errou"

Declarações do selecionador uruguaio, Diego Alonso, no final do encontro Gana-Uruguai (0-2), da terceira jornada do Grupo H do Mundial de 2022

A arbitragem: "Fizemos tudo o que tínhamos de fazer para passar à próxima fase. Fizemos tudo. Mas, depois fomos impedidos pelo árbitro. Isto é futebol. Vamos para casa com um sabor amargo. Tivemos hoje um penálti e, no jogo com Portugal, a FIFA comunicou-nos que errou. E, por isso, estamos fora. Não pelo empate com a Coreia do Sul, mas por causa do penálti com Portugal. A FIFA errou."

A seleção: "Não posso dizer nada dos meus jogadores. Fizeram tudo. Deram tudo. Sobre a minha continuidade, vamos deixar passar alguns dias e depois conversamos".