Declarações de Zlatko Dalic, selecionador da Croácia, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Marrocos, no sábado (15h00), relativo à atribuição do terceiro e quarto lugar do Mundial'2022.

Qual é a importância deste jogo? "Para nós, é um jogo de grande importância, com vista a uma medalha. Temos muito respeito por Marrocos, que foi uma grande surpresa do torneio. Eles estão no mesmo estado de espírito que nós, é uma grande partida também para eles".

Croácia ganhou a medalha de bronze no Mundial'1998: "A geração de 1998 ganhou a primeira medalha para a seleção nacional. Foi um grande sucesso e um momento importante, porque o Mundo estava a conhecer a Croácia. Isso foi o início, as coisas mudaram desde então porque alcançámos um sucesso maior com a prata em 2018. Esperamos continuar com esta dinâmica".

Cróacia empatou 0-0 com Marrocos na fase de grupos: "Era importante não perder o primeiro jogo, mas foi difícil. O jogo de amanhã será diferente. Algumas grandes equipas não chegaram às meias-finais e o terceiro lugar será disputado por equipas que não eram as favoritas. Estamos entre as quatro melhores equipas do Mundo, mas queremos mais".