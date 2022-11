Estados Unidos pintam o símbolo e associam-se à comunidade LGBTQI+

Além do símbolo, a campanha visual ficou completa, segundo meios de comunicação social norte-americanos, com a decoração com o arco-íris a adornar várias insígnias no interior do estádio Ahmad Bin Ali, onde a seleção está a treinar

A seleção de futebol dos Estados Unidos associou-se hoje à comunidade LGBTQI+, ao "pintar" o símbolo com as cores do arco-íris, a seis dias do arranque do Mundial'2022, no Catar, país onde a homossexualidade é crime.

Além do símbolo, a campanha visual ficou completa, segundo meios de comunicação social norte-americanos, com a decoração com o arco-íris a adornar várias insígnias no interior do estádio Ahmad Bin Ali, onde a seleção está a treinar.

O objetivo é continuar a fazê-lo em todos os estádios por onde esta equipa passe, em mais uma demonstração de solidariedade para com uma comunidade marginalizada no Catar, uma semana depois de o embaixador do torneio, Khalid Salman, apelidar a homossexualidade de "distúrbio mental".