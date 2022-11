Estados Unidos divulgou os 26 para o Mundial com oito "ingleses" e sem Cannon

Selecionador Gregg Berhalter deu a conhecer os seus eleitos para o Catar. Christian Pulisic, do Chelsea, e McKennie, da Juventus, são os nomes mais sonantes

Já são conhecidos os 26 jogadores que vão representar os Estados Unidos no Mundial do Catar e a MLS está em maioria, com nove jogadores a atuarem no campeonato do país, mas destaque também para a presença de oito atletas que jogam em Inglaterra.

O lateral Reggie Cannon, do Boavista, ficou fora da lista de convocados. Presença habitual na equipa, esteve lesionado no último mês, mas regressou recentemente à competição e tinha aspirações legítimas de estar presente no Qatar, mas falhou a lista final de 26 jogadores.

Bem mais esperada era a exclusão de John Brooks, central que tem poucos minutos jogados no Benfica, já que o defesa está afastado da seleção norte-americana desde o final de 2021, em litígio com o selecionador.

A seleção orientada por Gregg Berhalter está inserida no Grupo B, com País de Gales, Inglaterra e Irão.

Christian Pulisic, do Chelsea, e McKennie, da Juventus, são os nomes mais sonantes.

Lista completa:

Guarda-redes: Matt Turner (Arsenal), Ethan Horvath (Luton Town) e Sean Johnson (New York City FC).

Defesas: Carter-Vickers (Celtic), Sergiño Dest (AC Milan), Aaron Long (New York Red Bulls), Shaq Moore e Walker Zimmerman (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF)

Médios: Brenden Aaronson e Tyler Adams (Leeds United), Kellyn Acosta (Los Angeles FC), Luca de la Torre (Celta de Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valencia) e Cristian Roldan (Seattle Sounders FC).

Avançados: Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders FC), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Lille) e Haji Wright (Antalyaspor).