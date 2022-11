Estádio de Wembley decorado com as cores do arco-íris durante o Inglaterra-EUA

Durante o Inglaterra-EUA, realizando no Catar, o mítico estádio de Wembley, em Londres, foi iluminado com as cores do arco-íris.

A Federação Inglesa de Futebol (FA) decidiu iluminar o estádio de Wembley, em Londres, com as cores do arco-íris, esta sexta-feira, durante o Inglaterra-Estados Unidos da América, da segunda jornada da fase de grupos do Mundial'2022.

A seleção de Inglaterra era uma das que tinha a intenção de utilizar a braçadeira com as cores do arco-íris, em alusão à comunidade LGBTQ+. A FIFA, no entanto, ameaçou com sanções desportivas e todas as equipas optaram por não avançar com a ideia.