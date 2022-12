Redação com Lusa

Declarações no final do encontro Argentina-França (3-3 após prolongamento, 4-2 nas grandes penalidades), na final do Mundial'2022.

Leandro Paredes (médio da Argentina): "Não há palavras para descrever isto. Mesmo no melhor sonho, nunca pensei que conseguiria. É para o povo. Para os argentinos, para as crianças que não puderam estar. Será difícil de voltar à terra depois do que conquistámos. Estamos muito felizes, trabalhámos duro para conseguir isto."