Espanhóis falam em "choro ridículo" da imprensa francesa

Jornal francês L'Équipe considera que o terceiro golo da Argentina deveria ter sido invalidado. A Marca, de Espanha, fala num "choro ridículo" dos franceses.

A imprensa francesa destaca, esta segunda-feira, um golo da Argentina que, considera, deveria ter sido invalidado. Trata-se do terceiro golo dos sul-americanos - o segundo de Messi no encontro -, marcado já no prolongamento e que, na altura, foi o 3-2 no marcador. O jornal L'Équipe, por exemplo, escreve que, de acordo com os regulamentos, o golo não deveria ter contado, porque alguns jogadores suplentes da seleção albiceleste cruzaram a linha lateral antes de a bola entrar na baliza à guarda de Hugo Lloris.

Dessa forma, o lance deveria ter sido anulado e o árbitro polaco Szymon Marciniak deveria ter dado livre indireto a favor dos bleus.

Pois bem, em "resposta" a isto, o jornal espanhol Marca diz que se trata de um "choro ridículo" dos franceses. O diário desportivo justifica que os jogadores argentinos que cruzam a linha lateral estão a 40 metros da baliza onde o golo é marcado e que, por isso, em nada interferem na jogada.