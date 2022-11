Espanha mexe na convocatória para o Mundial: saiba quem sai e quem entra

Gayà está lesionado e definitivamente riscado do Mundial do Catar. Alejandro Balde por chamado por Luis Enrique.

O lateral-esquerdo espanhol José Luís Gayá vai falhar o Mundial'2022 de futebol, depois de sofrer uma entorse no tornozelo, no treino em Amã ainda antes do jogo particular com a Jordânia. Para o lugar do jogador do Valência foi chamado Alejandro Balde.

A ressonância magnética confirmou o primeiro diagnóstico médico "de entorse lateral de baixo grau no tornozelo direito" e, em decisão conjunta entre clínicos e o selecionador Luís Enrique, foi decidida a dispensa do futebolista.

O defesa iria sempre falhar os primeiros jogos de La Roja, que integra o Grupo E do Mundial'2022 do Catar, a disputar entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Para o lugar de Gayà foi chamado Alejandro Balde, jovem lateral de 19 anos do Barcelona, que estava concentrado com a seleção sub-21. Esta época leva 16 jogos e três assistências pelo clube catalão.

A Espanha inicia a competição na quarta-feira diante da Costa Rica (16h00), seguindo na fase de grupos os jogos com Alemanha, em 27 de novembro, e Japão, em 1 de dezembro.