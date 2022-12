Espanha é a seleção que mais vezes foi eliminada de Mundiais nos penáltis

Em cinco desempates por penáltis, a Espanha só conseguiu vencer por uma única vez, nos oitavos de final do Mundial'2002, frente à República da Irlanda.

A Espanha foi eliminada por Marrocos nos oitavos de final do Mundial'2022, após ter perdido no desempate por grandes penalidades (depois de 0-0 ao fim de 120 minutos), um cenário que lhes começa a ser muito familiar.

É que "La Roja" é mesmo a seleção que mais vezes foi eliminada de um Campeonato do Mundo no desempate por penáltis. Em cinco lotarias, só por uma vez conseguiu seguir para a próxima fase, o que aconteceu nos oitavos de final do Mundial'2022, diante da República da Irlanda.

Apesar dessa vez, a Espanha acabaria mesmo por ser eliminada dessa edição do Mundial nos quartos, diante da Coreia do Sul, no desempate por penáltis, tal como sucedeu novamente em 1986 (quartos, diante da Bélgica), 2018 (oitavos, frente à Rússia) e esta terça-feira, perante Marrocos.

A seguir aos espanhóis, Inglaterra e Itália são as seleções que perderam mais eliminatórias de Mundiais no desempate por grandes penalidades, ambas por três vezes. Em sentido contrário, a Argentina é a nação que mais sorriu neste cenário, tendo vencido quatro em cinco vezes.