"Espanha-Brasil nos quartos de final? Espero que sejam o nosso adversário..."

Declarações de Luis Enrique, selecionador espanhol, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Japão, na quinta-feira (19h00), relativo à terceira jornada do Grupo E do Mundial'2022.

Ainda não utilizou Ansu Fati: "Ele foi o último a entrar na convocatória. Eu trouxe oito avançados e é a posição onde existem mais dúvidas para mim, mas estou deliciado com Ansu. Não vai haver espaço para os oito e tenho muita pena, mas alguém não vai jogar um único minuto. Mas toda a gente está a ajudar. Já discutimos com o grupo que um dos 26 não vai jogar, toda a gente sabe como isto funciona. Já sabemos que quem sai do banco costuma ser decisivo. É algo estratégico, tentamos aproveitar o cansaço do adversário e isso é uma das nossas forças".

Teme um confronto com o Brasil nos quartos de final? "Já refletimos sobre isto e não faz sentido especular, podemos ser eliminados nos últimos 15 segundos. Queremos passar em primeiro lugar e não estamos a pensar nos adversários dos oitavos de final, nem no Brasil nos quartos. No desporto de alto nível não há espaço para especulações. Para ganhar um Mundial é preciso vencer todos os adversários que te calhem e esse é o objetivo".

Qual é a seleção mais forte do Mundial até agora? "Espero que o Brasil seja o nosso adversário, isso significa que ficámos em primeiro lugar e passámos os oitavos. Quanto ao resto das equipas, prefiro as que estão no top-10 do ranking da FIFA. A França venceu de forma decisiva".

Japão: "Têm sete jogadores que estão nos Jogos Olímpicos, em que ganhámos no prolongamento. Também tem jogadores na Europa, alguns na Bundesliga... São dinâmicos, rápidos e pesados. Não vamos ter muito tempo para pensar, porque têm um grande meio-campo. Têm muitos jogadores de alto nível e será um jogo muito difícil. O Japão foi capaz de ganhar à Alemanha e é um grande obstáculo para a Espanha. Penso que vamos dominar o Japão, mas não espero um jogo fácil".