Espanha abandonou Catar, mas só pouco mais de metade do plantel seguiu no avião

Apenas 14 jogadores seguiram viagem. La Roja aterra em solo próprio na tarde desta quarta-feira

Depois da eliminação nos oitavos-de-final, a Espanha já abandonou a unidade hoteleira onde estava hospedado. Ainda assim, quase metade dos jogadores não seguiu no avião de La Roja.

Apenas Sarabia, Balde, Laporte, Gavi, Busquets, Pau Torres, Ferran Torres, Dani Olmo, Unai Simón, Yeremi Pino, Pedri, Ansu Fati, Nico Williams e David Raya foram vistos no autocarro que seguiu, depois, para o aeroporto de Doha, de acordo com informação do AS.

La Roja aterra em solo próprio na tarde desta quarta-feira, depois de ser eliminada por Marrocos, após grandes penalidades.