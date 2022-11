Equador vence Catar e faz história na abertura do Mundial'2022

Equador bate anfitrião Catar no jogo inaugural do Mundial'2022. Nunca o país organizador perdera o primeiro jogo

O Equador venceu o jogo inaugural da edição 2022 do Mundial, ao bater o anfitrião Catar por 2-0, em encontro do Grupo A disputado no Estádio Al Bayt, em Al Khor. Um facto histórico: pela primeira vez na história, o país organizador perdeu no jogo de abertura.

O avançado Enner Valencia marcou, aos 16 minutos, de grande penalidade, e aos 31, os dois tentos que derrotaram o Catar, que entra para a história como o primeiro anfitrião a perder o jogo de estreia na prova.

O segundo encontro da jornada inaugural do Grupo A realiza-se na segunda-feira, entre o Senegal e os Países Baixos, vice-campeões em 1974, 1978 e 2010, com início às 16h00.

Leia também Futebol Nacional "Bebemos um bocadinho do boom do aparecimento do FC Porto europeu" Os treinadores Luís Freire, Pedro Martins e José Peseiro debateram no Thinking Football Summit - que no próximo ano decorrerá nos dias 7, 8 e 9 de setembro - o ADN do treinador português

Jogo no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

Qatar - Equador, 0-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Enner Valencia, 16 minutos (grande penalidade).

0-2, Enner Valencia, 31.

- Qatar: Saad Al-Sheeb, Bassam Al-Rawi, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Pedro Correia, Karim Boudiaf, Abdulaziz Hatem, Homam Ahmed, Hassan Al-Haydos (Mohammed Waad, 72), Akram Afif e Almoez Ali (Mohammed Muntari, 72).

Selecionador: Félix Sánchez.

- Equador: Galíndez, Angelo Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñan, Méndez, Caicedo (Franco, 90), Plata, Ibarra (Sarmiento, 68), Valencia (Cifuentes, 77) e Estrada (Rodríguez, 90).

Selecionador: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Daniele Orsato (Itália).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Saad Al-Sheeb (15), Almoez Ali (19), Caicedo (29), Karim Boudiaf (36), Méndez (56) e Akram Afif (78).

Assistência: 67.372 espetadores.

Catar é o primeiro anfitrião a perder na estreia

O Catar tornou-se hoje o primeiro anfitrião a perder o seu encontro de estreia no seu Campeonato do Mundo, ao cair por 2-0 na receção ao Equador, no encontro de abertura da edição de 2022.

Em Al Khor, O equatoriano Enner Valencia, com golos aos 16 e 31 minutos, o primeiro de penálti, foi o jogador que materializou este feito histórico, que nunca acontecera desde 1930.

Até agora, nas anteriores 21 edições, os 22 organizadores - tendo em conta que foram dois em 2002 (Coreia do Sul e Japão) - somavam 16 vitórias e seis empates.

Os únicos conjuntos que não tinham vencido eram Inglaterra (0-0 com o Uruguai, em 1966), México (0-0 com a União Soviética, em 1970), Espanha (1-1 com as Honduras, em 1982), Estados Unidos (1-1 com a Suíça, em 1994), Japão (2-2 com a Bélgica, em 2002) e África do Sul (1-1 com o México, em 2010).

Desta vez, o Catar, único estreante na edição de 2022, fez pior, ao sair derrotado, sendo que, ainda que pelas piores razões, entrou na história dos Mundiais.