Equador sob alçada da FIFA por cântico: "Queremos cerveja!"

Adeptos do Equador gritaram, contra o Catar, que queriam cerveja. O momento tornou-se viral nas redes

A FIFA abriu um processo disciplinar ao Equador por causa de cânticos dos seus adeptos no jogo inaugural do Mundial, contra o Catar (2-0).

Segundo a FIFA, que não explicitou quais os cânticos em questão, a federação equatoriana está sob a alçada disciplinar por "cânticos injuriosos", com base no artigo 13 do seu código disciplinar.

No artigo 13 constam sanções por "ofender a dignidade ou a integridade de um país, de uma pessoa ou de um grupo, com palavras depreciativas, discriminatórias ou injuriosas". As sanções podem ir de uma multa de 21 mil dólares (cerca de 20.400 euros) e um jogo com fecho parcial das bancadas.

Os meios do Equador questionam-se sobre quais seriam os cânticos, pois os seus adeptos apenas gritaram "queremos cerveja", num momento que se tornou viral nas redes sociais. Recorde-se que dias antes do início do Mundial, a FIFA anunciou a proibição de venda de cerveja (com álcool) dentro dos estádios, gerando indignação não só do patrocinador da prova, a Budweiser, como de muitos fãs.